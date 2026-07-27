Дефіцит продуктів в Дніпрі поки не прогнозують, однак тривала спека та нестача опадів можуть позначитися на врожайності пізніх культур, що в майбутньому вплине на ситуацію на продовольчому ринку, повідомляє Politeka.net.

За оцінкою аналітика асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максима Гопки, у разі затяжної посухи втрати кукурудзи можуть сягнути 20%, а соняшнику — близько 15%. Саме липень і серпень вважаються вирішальними місяцями для розвитку цих культур.

Експерт зазначає, що у другій половині 2026 року можливе формування кліматичного явища Ель-Ніньйо. Водночас сам цей фактор не означає неминучого розвитку масштабної посухи. Вирішальне значення матимуть тривалість спеки, відсутність опадів та вплив антициклонів.

Найбільш уразливою до нестачі вологи залишається кукурудза, особливо під час цвітіння й формування зерна. Соняшник краще переносить складні погодні умови, проте затяжне підвищення температур також здатне зменшити його врожайність.

Дефіцит продуктів в Дніпрі безпосередньо залежатиме від підсумків збиральної кампанії. Якщо обсяги зернових та олійних культур скоротяться, це може вплинути на пропозицію окремих товарів і їхню вартість. Наразі експерти не говорять про системну нестачу продовольства.

Сільгоспвиробники вже адаптуються до нових кліматичних викликів. Господарства впроваджують посухостійкі гібриди, сучасні технології збереження вологи та, де є можливість, модернізують системи поливу. Водночас руйнування Каховської ГЕС суттєво обмежило можливості зрошення у південних регіонах.

Найвищі ризики цього сезону прогнозують для Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. До територій із підвищеною ймовірністю втрат також відносять Дніпропетровщину, Кіровоградщину, а подекуди Полтавщину й Черкащину.

Фахівці наголошують, що остаточна ситуація стане зрозумілою після завершення літа. Якщо найближчим часом кількість опадів збільшиться, можливі втрати врожаю можуть виявитися значно нижчими за попередні прогнози.

Джерело: e-land.ua

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