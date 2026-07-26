Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 27 липня по 2 серпня необхідні для проведення технічного обслуговування.

Українцям розкрили, якими будуть графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 27 липня по 2 серпня, пише Politeka.net.

У Черкаській області протягом тижня, з 27 липня по 2 серпня, діятимуть планові графіки відключення світла. Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням технічного обслуговування електромереж, перевіркою обладнання, заміною зношених елементів та іншими профілактичними роботами, спрямованими на підвищення надійності електропостачання.

За інформацією «Черкасиобленерго», 27.07.2026 року ремонтні роботи виконуватимуться у селі В’язівок. Відключення світла триватимуть з 08:00 до 16:00 та торкнуться окремих адрес. Без електроенергії тимчасово залишаться мешканці таких вулиць:

Шкільна — 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 107, 114, 124

Набережна — 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62

Садова — 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 29а, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 92, 100, 102, 104, 106, 108, 110

Наступного дня, 28.07.2026 року, планові роботи продовжаться у селі Калинівка. Згідно з графіком, з 09:00 до 16:00 електропостачання буде тимчасово припинене для будинків на низці вулиць:

Т. Шевченка — 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 27, 38

Центральна — 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45а, 47, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40

Центральний (пров.) — 118

29.07.2026 року ремонтні бригади працюватимуть у селі Орловець. Планові відключення триватимуть з 09:00 до 16:00, а обмеження зачеплять окремі будинки на вулицях:

Таранухівська — 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 49, 51, 52, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Хутір — 1, 2, 7а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 38, 43, 45, 47

30.07.2026 року 09:00–16:30 години обмеження торкнуться будинків села Безбородьки, розташованих на багатьох вулицях, де електропостачання буде припинене за визначеними адресами:

Травнева — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16

Шкільна — 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25

Молодіжна — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 35/2, 36, 37, 37/6, 38, 39, 39/б, 40, 42, 44, 46

Незалежності — 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20

Соборна — 14, 16, 18, 22, 24, 26, 32.

31.07.2026 року планові роботи виконуватимуться у селі Білоусівка. Знеструмлення триватиме з 09:00–16:30, а без електроенергії тимчасово залишаться окремі адреси:

Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16

П. Чубинського — 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14а

Незалежності — 5, 11

Патріотів — 11/1.

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