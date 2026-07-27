Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області залежать від деяких нюансів.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть оформити громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною, повідомляє Politeka.net.

Однією з підстав для призначення щомісячної надбавки є виховання п'ятьох або більше дітей.

У Пенсійному фонді пояснили, що чинне законодавство не встановлює окремої пенсії для багатодітних матерів. Водночас держава передбачила додаткову виплату для жінок, які виховали дітей до шестирічного віку. Таке право поширюється й на тих, хто офіційно усиновив дитину.

За окремих обставин отримувачем надбавки може бути батько. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно займався вихованням дітей до визначеного законом віку.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області залежать від кількості дітей та обчислюються у відсотках від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році за п'ятьох дітей передбачено 908,25 гривні, за шістьох — 934,20 гривні, за сімох — 960,15 гривні, за вісьмох — 986,10 гривні, за дев'ятьох — 1 012,05 гривні, а за десятьох і більше — 1 038 гривень.

Щоб оформити надбавку, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують право на її призначення. Автоматичне нарахування для цієї категорії громадян не передбачене.

Після смерті одержувача частину встановленої суми можуть врахувати під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Якщо право має один непрацездатний член сім'ї, йому виплачують 70% належної надбавки. Коли таких осіб двоє або більше, розмір становить 90%.

У Пенсійному фонді рекомендують завчасно перевірити правильність оформлення всіх документів перед поданням заяви. Це допоможе прискорити розгляд звернення та уникнути додаткових затримок під час призначення державної підтримки.

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