Українцям показали планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 липня.

З'явилися планові графіки відключення світла на 28 липня, що будуть тривати багато годин поспіль у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 липня вводяться через проведення ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Такі заходи необхідні для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям.

Так, 28 липня з 07:30–18:00 без світла тимчасово залишиться частина жителів села Широка Дача. Планові відключення охоплять окремі будинки на вулицях:

Вишнева — 16, 20, 22, 24–26, 29–37, 39, 39А, 41, 43, 44–50 (парні), 51, 52, 54–56, 58–63, 66, 69, 71, 75

Спортивна — 14, 16, 17, 19–27, 29–49, 51–57, 59–62, 65, 66–72 (парні), 73–76, 78, 78А, 79, 80, 82, 83, 85, 89, 91, 93, 99, 101

З 08:00 до 18:00, ремонтні роботи проводитимуться в селі Радіонівка. Тимчасові знеструмлення заплановані на вулиці:

Театральна — 1А, 4, 9, 10, 13

Крім того, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» виконуватиме профілактичні роботи на території села Сурсько-Литовське. У зв'язку з цим 28 липня з 08:00 до 19:00 тимчасово буде припинене електропостачання за такими адресами:

Весіння — 3, 6, 15, 20

Гоголя Миколи — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 6/А, 6/Б, 8, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37/А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51/А, 53, 55, З/Д0656

Депутатська — 0579/з/д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 22, 24, 26

Катеринославська — 3, 4

Квіткова — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/Б, 8, 9, 9/А, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23/А, 25, 27, 27/А, 29

Підгірна — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Соборна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 16

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 22/А, 22/Б, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ЗД/15А

Шкільна — 1, 1/А, 2, 2/Г, 4, 5, 6, 7, 8, 8А ЗД, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 13/А, 13/Б, 14, 15/А, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 30, 31, 33, 35, 35/А, 36, 36/Б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55

пров. Гвардійський

пров. Гоголя Миколи — 1, 2, 3, 4, 40

пров. Український — 1, 2, 4, 6/А, 7, 8, 15

пров. Шкільний — 4, 7, 8, 9, 48/А.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Джерело: Сурсько-Литовська територіальна громада.

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