Графіки відключення світла на 28 липня будуть діяти за окремими адресами у Миколаївській області.

Українцям показали планові графіки відключення світла, що заплановані у Миколаївській області на 28 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 28 липня введено через планові, профілактичні та ремонтні роботи в електромережах. Знеструмлення будуть діяти багато годин поспіль.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», у селі Веселий Поділ заплановано капітальний ремонт електромереж. У зв'язку з цим з 08:00 до 17:00 частина будинків тимчасово залишиться без електроенергії. Відключення торкнуться будинків, розташованих на вулицях:

Садова — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Степова — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Шкільна — 4, 7

У цей же день з 08:00 до 17:00 ремонтні роботи триватимуть і в селі Павлівка. На період їх проведення електропостачання буде тимчасово припинене для окремих будинків на вулиці:

Павлівка — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15

Крім того, з 08:00 до 17:00 планові відключення заплановані у селі Новомиколаївка. Через проведення ремонту та технічного обслуговування електромереж без світла тимчасово залишаться жителі окремих будинків на низці вулиць:

Космонавтів — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Рибака — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 48, 50, 54, 60, 62

Степова — 1, 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22

Центральна — 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44

Шкільна — 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

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