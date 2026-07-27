Дефіцит продуктів в Одеській області може стати актуальнішим у разі скорочення виробництва сільськогосподарської продукції.

Дефіцит продуктів в Одеській області поки не прогнозується, однак проблеми із забезпеченням аграріїв азотними добривами можуть негативно позначитися на майбутньому врожаї та вплинути на цінову ситуацію, повідомляє Politeka.net.

За словами агрономів, використання азотних добрив цього сезону суттєво скоротилося. Однією з головних причин стали зростання вартості продукції та тимчасові перебої з постачанням, які навесні відчули багато господарств.

Фермери наголошують, що азот є ключовим елементом для розвитку рослин. Саме він забезпечує активний фотосинтез, формування зеленої маси та майбутню врожайність. Повноцінної альтернативи цьому виду підживлення наразі не існує.

Експерти зазначають, що окремі господарства були змушені скоротити внесення добрив на 20–30% порівняно з минулим роком. Такий підхід може призвести до помітного зменшення збору зернових і олійних культур.

Дефіцит продуктів в Одеській області може стати актуальнішим у разі скорочення виробництва сільськогосподарської продукції. Фахівці пояснюють, що менший урожай здатен вплинути на обсяги пропозиції та вартість окремих товарів.

Серед причин ситуації називають зниження внутрішнього виробництва азотних добрив, проблеми з електро- й газопостачанням, наслідки російських атак, а також складнощі з логістикою. Додатковий тиск створюють витрати на пальне, акцизна політика та можливе підвищення тарифів на залізничні перевезення.

За оцінками представників аграрного ринку, цьогорічна нестача добрив може знизити врожайність зернових на 15–20%. Це також здатне позначитися на експорті, валютних надходженнях і бюджетних доходах.

Для стабілізації ситуації профільні експерти пропонують тимчасово скасувати мито на імпорт азотних добрив, переглянути акцизи на дизельне пальне для аграрної техніки та розширити можливості морського постачання окремих видів мінеральних добрив.

Джерело: agronews

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