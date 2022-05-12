Сюжет, посвященный Софии и ее маме, выпустило «Настоящее Время». В нем рассказывается о том, что девочка чудом выжила после обстрела ее города оккупантами. Она с мамой и тетей была на улице, когда россияне нанесли по ней удар.
Мать пыталась укрыть дочь собой, однако осколок снаряда попал Софии прямо в голову и прошел череп почти насквозь.
«Когда это все прекратилось, у Софийки из головы фонтаном кровь бьет. Мы все в панике, в шоке. Я закрываю ей рукой голову, чтобы кровь остановить», - рассказала мама девочки.
Спасти Софию удалось благодаря тому, что обстрел застал их с мамой недалеко от местной больницы. Девочка провела два дня в коме, а затем ее доставили во Львов, где ей провели сложную операцию.
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Нейрохирург Михаил Ловга рассказал, что осколок прошел через весь мозг девочки почти насквозь. Шансы выжить после подобного ранения минимальны, однако для Софии прогноз более чем оптимистичный: врачи говорят, что девочка сможет восстановиться практически полностью.
Сейчас София уже говорит и учится ходить заново. Кроме того, она рисует картины с цветами Украины. Когда девочку спрашивают о ее главном желании, она отвечает:
«Чтобы не было войны!».
Маленькую Софийку ждет реабилитация в Нидерландах. Сейчас девочка и ее мама готовятся к путешествию.
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