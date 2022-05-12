Во время обстрела Николаева россиянами 9-летней Софии в голову попал осколок снаряда, в сети появилась история девочки.

Сюжет, посвященный Софии и ее маме, выпустило «Настоящее Время». В нем рассказывается о том, что девочка чудом выжила после обстрела ее города оккупантами. Она с мамой и тетей была на улице, когда россияне нанесли по ней удар.

Мать пыталась укрыть дочь собой, однако осколок снаряда попал Софии прямо в голову и прошел череп почти насквозь.

«Когда это все прекратилось, у Софийки из головы фонтаном кровь бьет. Мы все в панике, в шоке. Я закрываю ей рукой голову, чтобы кровь остановить», - рассказала мама девочки.

Спасти Софию удалось благодаря тому, что обстрел застал их с мамой недалеко от местной больницы. Девочка провела два дня в коме, а затем ее доставили во Львов, где ей провели сложную операцию.

Нейрохирург Михаил Ловга рассказал, что осколок прошел через весь мозг девочки почти насквозь. Шансы выжить после подобного ранения минимальны, однако для Софии прогноз более чем оптимистичный: врачи говорят, что девочка сможет восстановиться практически полностью.

Сейчас София уже говорит и учится ходить заново. Кроме того, она рисует картины с цветами Украины. Когда девочку спрашивают о ее главном желании, она отвечает:

«Чтобы не было войны!».

Маленькую Софийку ждет реабилитация в Нидерландах. Сейчас девочка и ее мама готовятся к путешествию.

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