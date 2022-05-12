Как сообщает Politeka.net, Слава Каминская, экс-солистка группы "НеАнгелы", взяв двух детей и маму, уехала в Роттердам. Но там она не чувствует себя дома и очень хочет назад. Об этом стало известно в Сториз певица, где она буквально плачет от тоски по Украине.

На черно-белом видео Слава Каминская жалобно падает на колени. Она пытается совладать с собственными слезами, сглатывает горький комок, застрявший в горле. Но ничего не получается и певица начинает плакать. Плачет до тех пор, пока на заднем фоне звучит музыка.

"Я хочу домой. Мы другие на чужих просторах. Не будет нигде так уютно, как дома", - подписаны кадры.

Стоит отметить, что в одном из интервью Слава Каминская призналась, что очень скучает по дому и безумно хочет вернуться. Кроме того, она отмечала, что за границей все очень дорогое и большие проблемы с жильем - много желающих, но домов на всех не хватает.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала подросших детей.

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