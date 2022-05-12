Как сообщает Politeka.net, Слава Каминская, экс-солистка группы "НеАнгелы", взяв двух детей и маму, уехала в Роттердам. Но там она не чувствует себя дома и очень хочет назад. Об этом стало известно в Сториз певица, где она буквально плачет от тоски по Украине.
На черно-белом видео Слава Каминская жалобно падает на колени. Она пытается совладать с собственными слезами, сглатывает горький комок, застрявший в горле. Но ничего не получается и певица начинает плакать. Плачет до тех пор, пока на заднем фоне звучит музыка.
"Я хочу домой. Мы другие на чужих просторах. Не будет нигде так уютно, как дома", - подписаны кадры.
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Стоит отметить, что в одном из интервью Слава Каминская призналась, что очень скучает по дому и безумно хочет вернуться. Кроме того, она отмечала, что за границей все очень дорогое и большие проблемы с жильем - много желающих, но домов на всех не хватает.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала подросших детей.
Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" захотела выговориться после тяжелой потери.
Также Politeka писала, Каминская из "НеАнгелов" озадачила неловким видом на пляже.