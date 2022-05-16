У современной Германии сложились очень болезненные и несправедливые стереотипы об Украине.

Об этом заявил украинский историк Андрей Портнов.

"К сожалению, до сих пор в воображении рядового, даже хорошо образованного немца, Украина практически не имеет или имеет очень мало того, что я называю культурно-политической субъектностью. То есть осознание того, что это абсолютная отдельная, самостоятельная, полноценная культура, язык, государство и история.

В Германии очень сильный стереотип, что Украина часть россии. Он исторически укоренен. Второй стереотип, который распространялся все эти годы, это отождествление Украины с национализмом, причем в негативном ключе.

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Что очень интересно, что этот стереотип тотального национализма он сосуществует со стереотипом того что "полноценной нации там еще нет". Так говорил покойный экс-канцлер Гельмут Шмидт, так говорило немало историков и по сей день такие заявления были в разном исполнении.

Национализм, у которого нет нации... Все это довольно опасные вещи. Потому что они как бы подбрасывают такую мысль, которую сказал путин в своих ужасных речах, что якобы "Украина - это продукт очень новый, ленинской политики, а потом продукт распада советского союза".

И в своих лекциях я объясняю, что это, мягко говоря, не так. Украина - это не продукт распада СССР, и даже не продукт ленинской политики. Она существовала значительно раньше. Немецкие переводы Тараса Шевченко существовали задолго до ленина. Но это как-то забылось.

Проблема принятия Украины в немецком обществе - проблема максимального доказательства того, что Украина является полноценной культурой с собственной историей, деятелями и проектами. Сейчас мы только на начальном этапе", - говорит историк.

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