Так, одна из клиенток ПриватБанка сообщила, что находится на оккупированной территории и снять деньги нет возможности.
«Что делать с деньгами на карточке?» - спрашивает женщина на странице банка в Faccebook.
В ПриватБанке подтвердили, что с этим действительно есть трудности.
«К сожалению, сейчас доставка и инкассация наличных денег на оккупированные территории затруднена из-за опасности для клиентов и сотрудников банка. Ваши средства всегда доступны в вашем Приват24», - отметили в ПриватБанке.
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Напомним, 16 мая в ПриватБанке произошел новый масштабный сбой - клиенты жаловались, что в очередной раз не могут зайти в приложение.
"Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите операцию позже", – такое сообщение получали пользователи при попытке зайти в приложение.
Спустя некоторое время ПриватБанк сообщил, что Приват24 снова работает в обычном режиме.
Отметим, что за последнее время это уже не первый масштабный сбой в ПриватБанке.
Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.
Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.
Тем временем в "Дії" запустили новую полезную услугу.