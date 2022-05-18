Украинцы, оказавшиеся на захваченных российскими оккупантами территориях, жалуются, что не могут снять наличные деньги со своих карточек ПриватБанка.

Так, одна из клиенток ПриватБанка сообщила, что находится на оккупированной территории и снять деньги нет возможности.

«Что делать с деньгами на карточке?» - спрашивает женщина на странице банка в Faccebook.

В ПриватБанке подтвердили, что с этим действительно есть трудности.

«К сожалению, сейчас доставка и инкассация наличных денег на оккупированные территории затруднена из-за опасности для клиентов и сотрудников банка. Ваши средства всегда доступны в вашем Приват24», - отметили в ПриватБанке.

Напомним, 16 мая в ПриватБанке произошел новый масштабный сбой - клиенты жаловались, что в очередной раз не могут зайти в приложение.

"Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите операцию позже", – такое сообщение получали пользователи при попытке зайти в приложение.

Спустя некоторое время ПриватБанк сообщил, что Приват24 снова работает в обычном режиме.

Отметим, что за последнее время это уже не первый масштабный сбой в ПриватБанке.

Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.

Тем временем в "Дії" запустили новую полезную услугу.