В ПриватБанке предупредили клиентов о важном нюансе, из-за которого их средства могут не вернуть.

Так, на странице Привата в Facebook клиент пожаловался на неприятную ситуацию:

«ПриватБанк мошенники - при случайном закрытии платежной карты списывают средства на благотворительность и отказываются возвращать».

В Приватбанке отреагировали на жалобу и объяснили, что произошло:

«При подаче заявки на закрытие карты, остаток можно перевести на другую активную карту или на благотворительность, к сожалению при переводе на благотворительность, подать заявку на возврат средств не имеет возможности».

В свою очередь клиент рассказал свою историю более подробно и подчеркнул, что в соответствии с п. 23.4. ЗУ "О платежных системах и перевод средств в Украине" и п. 2.29. "Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте" ему обязаны вернуть ошибочно перечисленные средства. Приват оставил ее без комментариев, но она может быть полезной для других украинцев, чтобы не попасть в похожую ситуацию:

«1) я находился в меню настройки диджитал карты чтобы просмотреть CVV.

2) в это время поступил входящий звонок на который я ответил, поговорил, и завершил его.

3) так случилось, что пункт приложения приват24 "закрыть карточку" расположен в той же зоне экрана где и принимаются/завершаются звонки.

4) таким образом, ваше замечательное приложение не заблокировалось при переходе с него в приложение "телефон", а потом еще и воспринял работу с клавишами "телефон", как согласование на закрытие карты и списание средств - и это тупо»

Напомним, в Приватбанке сообщили, кто и почему не сможет снять деньги с карты.

Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.