Так, одна з клієнток ПриватБанку повідомила, що знаходиться на окупованій території і зняти гроші немає можливості.
"Що робити з грошима на картці?" - запитує жінка на сторінці банку в Faccebook.
У ПриватБанку підтвердили, що з цим дійсно є труднощі.
«На жаль, зараз доставка та інкасація готівки на окуповані території ускладнена через небезпеку для клієнтів і співробітників банку. Ваші кошти завжди доступні у Вашому Приват24», - зазначили в ПриватБанку.
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Нагадаємо, 16 травня в ПриватБанку стався новий масштабний збій - клієнти скаржилися, що в черговий раз не можуть зайти в додаток.
"Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть операцію пізніше", - таке повідомлення отримували користувачі при спробі зайти в додаток.
Через деякий час ПриватБанк повідомив, що Приват24 знову працює в звичайному режимі.
Відзначимо, що за останній час це вже не перший масштабний збій в ПриватБанку.
Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.
Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.
Тим часом в "Дії" запустили нову корисну послугу.