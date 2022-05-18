Українці, які опинилися на захоплених російськими окупантами територіях, скаржаться, що не можуть зняти готівку зі своїх карток Приватбанку.

Так, одна з клієнток ПриватБанку повідомила, що знаходиться на окупованій території і зняти гроші немає можливості.

"Що робити з грошима на картці?" - запитує жінка на сторінці банку в Faccebook.

У ПриватБанку підтвердили, що з цим дійсно є труднощі.

«На жаль, зараз доставка та інкасація готівки на окуповані території ускладнена через небезпеку для клієнтів і співробітників банку. Ваші кошти завжди доступні у Вашому Приват24», - зазначили в ПриватБанку.

Нагадаємо, 16 травня в ПриватБанку стався новий масштабний збій - клієнти скаржилися, що в черговий раз не можуть зайти в додаток.

"Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть операцію пізніше", - таке повідомлення отримували користувачі при спробі зайти в додаток.

Через деякий час ПриватБанк повідомив, що Приват24 знову працює в звичайному режимі.

Відзначимо, що за останній час це вже не перший масштабний збій в ПриватБанку.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.

Тим часом в "Дії" запустили нову корисну послугу.