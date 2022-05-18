Так, один из клиентов ПриватБанка на странице банка в Facebook уточнил, когда вновь можно будет воспользоваться услугой «Оплача частями».
«Старые оплаты частями я в начале войны погасил, а новые, оплата частями в «Розетке», работают только в монобанке, а пенсию я получаю в Привате», - сообщил клиент.
В ПриватБанке подтвердили, что услуга сейчас действительно недоступна.
«Приостановлено оформление кредитов "Оплата частями", "Мгновенная рассрочка" и "Кредит наличными", как только сервис возобновит свою работу - мы обязательно Вас проинформируем», - сообщили в ПриватБанке.
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Добавим, ранее клиенты жаловались на проблемы в работе банкоматов ПриватБанка.
«Когда будут работать банкоматы? Зачем такой банк, когда не можешь снять наличные? Сбер и Аваль без проблем, а Приват показал, что он за банк. Больше к вам нет никакого доверия надо снимать все и с вами не иметь никаких дел», - сообщала одна из клиенток Привата.
В банке на жалобу отреагировали, сообщив, что пока действительно могут наблюдаться «определенные сложности в настройке процессов».
«Стараемся инкассировать наши банкоматы и терминалы там, где это возможно из соображений безопасности наших инкассаторов. Делаем это при первой возможности…», - сообщили в ПриватБанке.
Напомним, ранее в ПриватБанке сообщили, у кого могут возникнуть проблемы со снятием наличных.
Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.
Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.