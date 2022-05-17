Перелік громадян, які отримуватимуть фінансову допомогу у зв'язку з війною в країні, вирішили розширити.

Про зміни в правилах виплат розповів у своєму Телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Йдеться про щомісячні виплати в розмірі від 2,2 до 2,5 тисяч гривень, які українці можуть отримати від міжнародних гуманітарних організацій.

"Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій. Тепер виплати зможуть отримати і наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які знаходяться в зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території», - повідомив Шмигаль.

Українці вже зараз можуть подати заявки на отримання допомоги через сайт єДопомога (edopomoga.gov.ua). також в найближчому майбутньому зробити це можна буде через додаток «Дія».

Зазначимо, що раніше Україна домовилася з міжнародними організаціями про ВИПЛАТИ для найбільш вразливих груп населення: багатодітних сімей, сімей, які виховують дітей з інвалідністю, літніх людей з низькими доходами та інших. Була узгоджена програма на загальну суму в 9,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, українці отримають додаткові виплати, хто може розраховувати на гроші.

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