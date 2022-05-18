Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Сейчас мы видим больше преимуществ от фиксации обменного курса, чем от другого режима. Если ситуация будет меняться, мы будем менять нашу валютно-курсовую политику. Но пока считаем такие шаги нецелесообразными", - пояснил эксперт.
Николайчук отметил, что Нацбанк хочет вернуться к гибкому, плавающему обменному курсу, но это не самоцель, и для этого должны быть созданы определенные предпосылки, одна из которых - больше самобалансирования валютного рынка.
Эксперт также добавил, что изменения Нацбанком валютно-курсовой политики очень зависят от того, по какому макроэкономическому сценарию будет жить страна.
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"Если говорить о том, как долго мы будем хранить фиксированный курс, то ответ очень прост: пока мы будем видеть, что преимущества от этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима", - заявил представитель НБУ.
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