Железнодорожные билеты можно снова купить через ПриватБанк, но существует важный нюанс, который необходимо учитывать.

Так, как пишет Politeka.net, клиент банка сообщила, что с удостоверением инвалидности все равно купить билет онлайн невозможно – надо идти в железнодорожные кассы.

В ПриватБанке подтвердили эту информацию и объяснили, почему так происходит:

«Сейчас в Украине нет сервиса, который позволял бы агентам продавать билеты на поезд в Интернете с учетом всех льгот. Поэтому на нашем сайте, как и на сайте Укрзализныци или на любом другом сайте по продаже железнодорожных билетов, нет возможности воспользоваться всеми видами льгот.

В данный момент в дистанционных каналах возможны льготы на приобретение детских билетов до 14 лет и билетов, приобретенных по студенческому документу. Остальные виды льгот пока доступны только в кассах вокзалов».

Добавим, в свою очередь в Укрзалізниці сообщили, что с 20 мая начал курсировать Интерсити+ №774/773 Киев – Шостка. На маршруте будет использоваться поезд производства Hyundai Rotem.

Поезд будет отправляться из Киева в 10:00, прибывать в Шостку в 15:09. Обратно из Шостки отправление в 15:50, прибытие в Киев в 20:51.

По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Бровары, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенская.

Напомним, в Приватбанке сообщили, кто и почему не сможет снять деньги с карты.

Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.