В ПриватБанке объяснили, как избежать штрафов тем, у кого есть задолженность по кредитной карте, но нет возможности погасить долг.

Как пишет Politeka.net, в частности, это касается бойцов ВСУ. Так, в ПриватБанк обратилась жена одного из мобилизованных украинцев.

«Моего мужа мобилизовали в ВСУ месяц назад. Он имеет задолженность по кредитной карте. Посетить отделение банка пока нет возможности. С онлайн-помощью Приват-24 тоже есть проблема из-за плохого интернета. Могу ли я, как жена, обратиться в отделение банка, чтобы в случае просрочки по платежам ему не начислялись пеня, штрафы и проценты? Если да, что для этого нужно?», - написала женщина на странице ПриватБанка в Facebook.

В Привате дали утвердительній ответ, уточнив, какие документі необходимо при себе иметь:

«- Военный билет и справка с указанием срока военной службы для лиц рядового, сержантского и старшинского состава и офицера запаса. - Служебное удостоверение и справка с указанием срока военной службы (выписка из приказа, уведомление по месту требования или справка о причислении в списки воинской части для резервистов) для лиц офицерского состава и прапорщиков».

Также в ПриватБанке уточнили, что делать, если военный билет находится непосредственно у военнослужащего:

«Для подачи заявки должен быть билет, попробуйте все же предоставить документы через через чат-онлайн Приват 24».

Напомним, в Приватбанке сообщили, кто и почему не сможет снять деньги с карты.

Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.