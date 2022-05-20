Защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" выложил несколько мощных кадров из"Азовстали".

На них можно увидеть искореженный металл комбината, взявший на себя удар оккупантов.

Дмитрий Казацкий не только защищает нашу землю от оккупантов. Он еще и делает чрезвычайно мощные и жизнеутверждающие фотографии. А локациями для них, в последнее время, стал металлургический комбинат "Азовсталь".

"Азовсталь" стала настоящим прибежищем

В своем Инстаграме защитник Мариуполя с позывным "Орест" написал коротенький пост. В нем он поблагодарил "Азовстали" за приют.

"Ну вот и все. Спасибо с прибежище "Азовсталь" – место моей смерти и моей жизни", – написал он под публикацией.

"Пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", - добавил он.

Напомним, в Офисе президента назвали единственное условие для примирения с рф.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.