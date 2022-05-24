Будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

Начиная со вторника, 24 мая, украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Германии, смогут обменять наличную гривну на евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отныне каждый совершеннолетний гражданин Украины сможет обменять на евро до 10 тысяч гривен наличными. Будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен. Подробно о процедуре обмена можно узнать непосредственно в кредитном учреждении в Германии. Курс обмена будет устанавливаться на неделю каждую пятницу в 14:00.

Также в НБУ напомнили, что с 25 марта действует соглашение с Национальным банком Польши, по которому украинцы могут обменивать до 10 тысяч гривен наличными на польские злотые.

Кроме того, НБУ разрешил украинским банкам покупать наличную гривну у иностранных финансовых учреждений за безналичную иностранную валюту в объеме до 1 млн евро в день (в эквиваленте).



Ранее, с 21 мая, Нацбанк отменил в Украине ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать иностранную валюту наличными. Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.

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