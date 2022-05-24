Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

"Сейчас в мире, на территории ЕС зарегистрировано 258 случаев — это 171 подтвержденный и 87 — подозрительных. Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки. Вирус является стабильным, он не так быстро мутирует как коронавирусная инфекция и течение достаточно легкое, то есть значительно легче, чем оспа, которая была классно искоренена в 1980 году", — рассказал представитель Минздрава.

К тому же, по словам эксперта, чтобы инфицироваться, нужен длительный близкий контакт с больным. Поэтому шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы. Случаев заражения в Украине нет.

Относительно украинцев, которые сейчас в ЕС и могут инфицироваться – они будут находиться за границей, пока не вылечатся.

"Потому что система эпиднадзора в каждой стране работает таким образом, что каждый подтвержденный или подозрительный подобный случай на территории ЕС детально расследуется... И контактные/больные не могут уехать", — пояснил главный санврач.

Кузин также добавил, что у системы здравоохранения Украины уже есть указания, как диагностировать обезьянью оспу.

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Как писала Politeka, четыре доплаты ждут украинских пенсионеров этим летом.

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