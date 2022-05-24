Известный на всю Украину глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким снова порадовал новым видео, которое появилось в его телеграмм-канале. В ролике он рассказал о киевских волонтерах, которые приехали в Николаев и привезли много помощи для жителей и военных.

Также Виталий Ким похвастался, что ему перепали "презенты" от волонтеров в виде сладостей, и теперь он довольный идет к себе.

"Добрый день, мы с Украины! Только что ребята приехали из фонда с Киева. Много привезли "скорой помощи" для наших. Вон они там стоят. Для нашего города, области, военных. Такие позитивные, даже меня зарядили. Иду довольный с тортиками назад. Всем добра!", - рассказал Ким в видео.

Отметим, ранее глава Николаевщины показал, как готовит себе завтрак, чем просто растопил сердца украинских женщин. Они с восторгом комментировали его видео словам: "Девочки, он еще и готовит!". В ролике Виталий Ким показал, как готовит макароны, с колбаской, яйцами и сыром.

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