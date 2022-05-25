Пока они не добились каких-либо серьезных прорывов или значительного прогресса в достижении заявленных целей.

Российские оккупанты направляют большое количество своих войск, артиллерии и авиации для боев с украинскими военными в Луганской области. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Также оккупанты отказываются от усилий по завершению большого окружения украинских войск на востоке Украины. Вместо этого рашисты пытаются обеспечить меньшее окружение, что позволяет им добиваться стабильного прогресса.

Они пытаются добиться одновременного окружения нескольких небольших очагов украинских сил в Донецкой и Луганской областях.

Ко всему прочему рашисты планируют окружить более широкий район Северодонецка включая Рубежное и Лисичанск, а также район Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной и вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

Пока они не добились каких-либо серьезных прорывов или значительного прогресса в достижении заявленных целей.

Эксперты прогнозируют, что если российские войска успешно окружат Северодонецк, а также другие крупные города, такие как Бахмут, то столкнутся с затяжными городскими боями.

Напомним, оккупанты специально бьют по бомбоубежищам, жертв все больше.

Как сообщала Politeka, оккупантам приходится менять тактику.

Также Politeka писала, США приняли жесткое решение, что теперь будет с экономикой рф.