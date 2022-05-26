Журналисты, ссылаясь на украинских военных, сообщают - 8 мая украинские военные дали возможность значительной части сил противника переправиться на южный берег реки, а затем нанесли удар. Об этом проинформировали The New York Times.
«Русские хотели небольшой победы. В Киеве пытались, в Харькове пробовали — проиграли. Они пытались выиграть хоть что-то», – сказал в интервью полковник Дмитрий Кащенко, украинский офицер, командовавший контратакой на понтонном мосту.
По словам полковника Кащенко, подходящих мест для понтонной переправы немного. На одну из переправ его направили 8 мая, после того как русские развернули понтоны и перебросили солдат в лес на ближний берег.
По словам полковника Кащенко, русские спешно заложили новые понтоны и перебросили бронетехнику, но не смогли прорвать украинскую линию обороны. Десятки бронетехники и пехоты оказались в ловушке и были растерзаны украинской артиллерией. Украинцы также ударили по российским войскам, задействованным в мостовых работах на дальнем берегу.
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