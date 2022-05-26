По словам полковника Кащенко, подходящих мест для понтонной переправы немного.

Журналисты, ссылаясь на украинских военных, сообщают - 8 мая украинские военные дали возможность значительной части сил противника переправиться на южный берег реки, а затем нанесли удар. Об этом проинформировали The New York Times.

«Русские хотели небольшой победы. В Киеве пытались, в Харькове пробовали — проиграли. Они пытались выиграть хоть что-то», – сказал в интервью полковник Дмитрий Кащенко, украинский офицер, командовавший контратакой на понтонном мосту.

По словам полковника Кащенко, подходящих мест для понтонной переправы немного. На одну из переправ его направили 8 мая, после того как русские развернули понтоны и перебросили солдат в лес на ближний берег.

По словам полковника Кащенко, русские спешно заложили новые понтоны и перебросили бронетехнику, но не смогли прорвать украинскую линию обороны. Десятки бронетехники и пехоты оказались в ловушке и были растерзаны украинской артиллерией. Украинцы также ударили по российским войскам, задействованным в мостовых работах на дальнем берегу.

На предложения сдаться россияне не реагировали, многие пытались спастись, переплывая Донец в обратном направлении.

Мы также писали, россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, что привело к значительным потерям во многих элитных подразделениях этих сил. Об этом говорится в новой сводке разведки Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rE0lcSuRxb



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QCCDhm8rHj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2022

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, где оккупанты получили по зубам, а где готовятся к новому наступлению.

Также Politeka.net писала, что ситуация на фронте крайне тяжелая - эксперт раскрыл подробности.

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