Как пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ПФУ, финансирование пенсий за май завершено 25 мая.
На пенсионные выплаты направлено 48,7 млрд. грн., в т.ч. 10,6 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 38,1 млрд грн – через уполномоченные банки.
«Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 25 мая доставлено 86,41% профинансированной суммы за май», - сообщили в ПФУ.
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Также в Пенсионном фонде уточнили, что в мае предоставлено 632,2 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 26 мая – 35,0 тысяч.
Напомним, ранее сообщалось, можно ли оформить пенсию украиинцам, которые оказались на временно оккупированной территории.
Также сообщалось, как начисляются зарплаты военным и почему суммы могут отличаться.
Также Politeka писала, что четыре доплаты ждут украинских пенсионеров этим летом.