Контрактники в армии россии ждут конца мая, чтобы быстрее бежать из Украины. Об этом информирует СБУ на странице в Фейсбук, представив отрывок из перехваченного разговора оккупантов.
В конце мая заканчивается так называемый срок проведения «спецоперации», как пропагандисты называют вторжение в Украину. Поэтому многие оккупанты собираются бежать домой.
«За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас поменять не желает, все отказываются сюда ехать. Думаю, бледь, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет, нах, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир в армии, правильно?» – говорит оккупант.
Однако желающих воевать попросту нет, командование пытается удержать захватчиков:
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Ему было всего 34 года: известный журналист отдал жизнь в борьбе с оккупантами
Путинские войска допустили фатальную ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка
Больше, чем в сводках Генштаба: всплыли цифры потерь оккупантов из внутренних данных рф
До сих пор работает на рф: против известной украинской телеведущей выдвинули серьезные обвинения
«Приезжают, агитируют там, какими-то способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто здесь останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, если уволится, но, бл*дь, еще ни одного это не остановило».
Мы также писали, в Минсоцполитики сообщили, для кого из внутренне перемещенных лиц из-за войны в Украине с мая отменяются выплаты. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.
Как пояснила министр, с мая выплаты будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой, или те, у кого повреждено имущество.
Напомним, в ПФУ заявили о важном изменении, которое коснется пенсионеров уже в этом году.
Также сообщалось, как начисляются зарплаты военным и почему суммы могут отличаться.
Также Politeka писала, что четыре доплаты ждут украинских пенсионеров этим летом.