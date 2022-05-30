Контрактники в армии россии ждут конца мая, чтобы быстрее бежать из Украины. Об этом информирует СБУ на странице в Фейсбук, представив отрывок из перехваченного разговора оккупантов.

В конце мая заканчивается так называемый срок проведения «спецоперации», как пропагандисты называют вторжение в Украину. Поэтому многие оккупанты собираются бежать домой.

«За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас поменять не желает, все отказываются сюда ехать. Думаю, бледь, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет, нах, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир в армии, правильно?» – говорит оккупант.

Однако желающих воевать попросту нет, командование пытается удержать захватчиков:

«Приезжают, агитируют там, какими-то способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто здесь останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, если уволится, но, бл*дь, еще ни одного это не остановило».

Мы также писали, в Минсоцполитики сообщили, для кого из внутренне перемещенных лиц из-за войны в Украине с мая отменяются выплаты. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.

Как пояснила министр, с мая выплаты будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой, или те, у кого повреждено имущество.

Напомним, в ПФУ заявили о важном изменении, которое коснется пенсионеров уже в этом году.

Также сообщалось, как начисляются зарплаты военным и почему суммы могут отличаться.

Также Politeka писала, что четыре доплаты ждут украинских пенсионеров этим летом.