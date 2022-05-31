Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство социальной политики Украины, речь идет о перерасчете выплат для работающих пенсионеров.
«В июне работающие пенсионеры получат повышенные начиная с апреля размеры пенсии после пересчета», - говорится в сообщении Министерства.
Так, на счета работающих пенсионеров в уполномоченных банках и выплатных ведомостях Укрпочты вместе с повышенной пенсией за июнь включается доплата к ранее выплаченным пенсиям за апрель и май.
Уточняется, что перерасчет пенсий ПФУ осуществил автоматически на основании отчетности работодателей о страховых стаже и заработной плате, приобретенные после 01 марта 2020 года.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Российские захватчики добиваются двух целей на восточном фронте: в Минобороны раскрыли план врага
«Надеемся, в нем были как минимум 2 генерала»: ВСУ приземлили редчайшую «птичку» оккупантов, фото
"Нам до такого идти еще лет сто!": оккупант позавидовал ВСУ, перехват разговора
Йовович и Кароль впечатлили видом в прозрачных платьях, украинцы определили лучшую: "Что тут гадать..."
«Перерасчет произведен тем работающим пенсионерам, которым пенсия была назначена или уже перечислена два года назад, то есть до 01 апреля 2020 года», - пояснили в Министерстве.
Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия.
Напомним, в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня – как изменчтся правила для клиентов.
Также сообщалось, что Киевстар закрывает три популярных пакета услуг.
Кроме того Politeka.net писала, что ПриватБанк предупредил украинцев о новых условиях уже с 1 июня.