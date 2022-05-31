Пенсионный фонд Украины осуществил перерасчет пенсий в соответствии со статьей 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство социальной политики Украины, речь идет о перерасчете выплат для работающих пенсионеров.

«В июне работающие пенсионеры получат повышенные начиная с апреля размеры пенсии после пересчета», - говорится в сообщении Министерства.

Так, на счета работающих пенсионеров в уполномоченных банках и выплатных ведомостях Укрпочты вместе с повышенной пенсией за июнь включается доплата к ранее выплаченным пенсиям за апрель и май.

Уточняется, что перерасчет пенсий ПФУ осуществил автоматически на основании отчетности работодателей о страховых стаже и заработной плате, приобретенные после 01 марта 2020 года.

«Перерасчет произведен тем работающим пенсионерам, которым пенсия была назначена или уже перечислена два года назад, то есть до 01 апреля 2020 года», - пояснили в Министерстве.

Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия.

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