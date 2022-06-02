Польша с 1 июля прекратит выплачивать денежную помощь для украинских переселенцев. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Так, пособие в размере 40 злотых (около 320 гривен) в день на питание и проживание выплачивалось с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Теперь же на выплаты смогут рассчитывать только несколько категорий украинцев.

"Мы убеждены, что много людей в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", — заявил представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Боссернакер.

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Также польский чиновник добавил, что будут и исключения. Льготы будут сохранены и расширены "людям с инвалидностью, беременным женщинам и многодетным", прибывшим из Украины.

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В специальном акте о помощи беженцам из Украины правительство Польши сначала гарантировал денежную помощь на первые 60 дней. Как заявил журналистам представитель правящей польской партии "Право и справедливость", многие украинцы ищут работу и находят.

"Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок", — сказал политик.

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Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Совета.

Также сообщалось, за что украинцам снова придется платить штрафы до 51 тысяч гривен.

Также Politeka.net писала, що некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.