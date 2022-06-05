Выпускники школ этого года, которые находятся на временно оккупированных территориях, получат возможность дистанционного поступления в вузы. Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

Министр заверил, что украинские абитуриенты, которые сейчас находятся во временно оккупированных регионах, смогут стать студентами по упрощенной процедуре.

"Мы ни в коем случае не забываем о наших гражданах на временно оккупированных территориях. Мы постоянно принимаем определенные меры, например, 32 учреждения высшего образования эвакуировали с временно оккупированных территорий, 42 колледжа, 64 филиала учреждений высшего образования", - добавил Шкарлет.

Также Сергей Шкарлет в своем Telegram обнародовал рейтинг самых популярных городов в Украине и за рубежом для составления национального мультипредметного теста (НМТ), который заменит ЗНО-2022.

Всего по состоянию на 3 июня почти 200 тысяч потенциальных участников НМТ подтвердили намерение пройти тестирование. В Украине тест готовы составлять более 176 тыс. человек, за рубежом - около 21 тыс.

Напомним, какими будут школьные аттестаты из-за войны и что изменится.

Кроме того сообщалось, что ЗНО-2022 будут сдавать онлайн, обмудсмен раскрыл абитуриентам подробности.

Также Politeka.net писала, что появилась информация, смогут ли украинские дети пойти в школу с 1 сентября.