Как пишет Politeka.net, инициатор законопроекта предлагает ввести уголовную ответственность за нарушения с сфере формирования цен и тарифов на социально-значимые товары и товары военного назначения.

Соответствующий документ зарегистрирован в Раде под номером 7425. За спекуляцию предлагается наказывать вплоть до 3-5 лет лишения свободы.

Текст законопроекта, а также пояснительная записка пока к прочтению не доступны.

Напомним, на украинских АЗС после отмены госрегулирования стоимости топлива обнаружены масштабные махинации.

Так, только в Киеве правила нарушала каждая вторая АЗС.

"На сегодня уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС Киева. Нарушения фиксируются в каждой второй при отсутствии декларации", - комментировал резкий взлет цен на заправках начальник Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.

Также сообщалось, что будет с тарифами. Так, в Офисе президента сообщили, что разрабатывается законопроект, согласно которому цены на газ и отопление для населения будут оставаться без изменений на период войны.

Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей сейчас анализируются и будут предложены на рассмотрение Верховной Раде.

Также напомним, что Кабмин выделил средства на денежную компенсацию - кто из украинцев получит выплаты.

Также сообщалось о штрафах для украинцев до 85 тысяч гривен.

Тем временем в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Рады.