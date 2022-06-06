Как пишет Politeka.net, инициатор законопроекта предлагает ввести уголовную ответственность за нарушения с сфере формирования цен и тарифов на социально-значимые товары и товары военного назначения.
Соответствующий документ зарегистрирован в Раде под номером 7425. За спекуляцию предлагается наказывать вплоть до 3-5 лет лишения свободы.
Текст законопроекта, а также пояснительная записка пока к прочтению не доступны.
Напомним, на украинских АЗС после отмены госрегулирования стоимости топлива обнаружены масштабные махинации.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Нас не сломать": Булитко из "Дизель шоу" показала, чем занята в Германии
Назван регион, который покинет рф первым в случае ухода путина: "На второй день объявит независимость"
Леся Никитюк насмешила украинцев новым заявлением о рф: "Нагадила на кровать..."
Звезда 1+1 Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью: "Это отдельная история..."
Так, только в Киеве правила нарушала каждая вторая АЗС.
"На сегодня уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС Киева. Нарушения фиксируются в каждой второй при отсутствии декларации", - комментировал резкий взлет цен на заправках начальник Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.
Также сообщалось, что будет с тарифами. Так, в Офисе президента сообщили, что разрабатывается законопроект, согласно которому цены на газ и отопление для населения будут оставаться без изменений на период войны.
Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей сейчас анализируются и будут предложены на рассмотрение Верховной Раде.
Также напомним, что Кабмин выделил средства на денежную компенсацию - кто из украинцев получит выплаты.
Также сообщалось о штрафах для украинцев до 85 тысяч гривен.
Тем временем в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Рады.