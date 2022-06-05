З резервного фонду обласні адміністрації отримають 50,6 мільйонів гривень.

Кабінет міністрів виділив кошти на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану. Про це йдеться в розпорядженні уряду № 446-р.

"Обласним військовим адміністраціям забезпечити компенсацію видатків власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб", — сказано в рішенні Кабміну.

Відзначимо, приватні власники житла, які безкоштовно розміщують переселенців, можуть отримати від держави грошову компенсацію за комунальні платежі. Їм нараховуватимуть 450 гривень на місяць за кожну прийняту людину.

Також раніше Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщені особи отримуватимуть виплати.

Так, в оновлений перелік територіальних громад, розташованих в районах проведення військових дій, або які знаходяться в тимчасовій окупації, оточенні, додалися: одна громада в Миколаївській і 5 - в Сумській областях.

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