Так, на официальной странице в Facebook ПФУ появилась очередное сообщение о проблеме работы сайта.
«Будет ли работать сайт www.pfu.gov.ua? (НЕ портал ПФУ, а общий сайт ПФУ), в течение мая ни дня невозможно войти на сайт. Дает предупреждение о несоответствии сертификатов сайта и опасности... и если игнорировать такие предупреждения и нажать "перейти", то переход осуществляется на www.portal.pfu.gov.ua, а нужно на сайт именно ПФУ, а не портал», - пожаловалась одна из пользовательниц соцсети.
Оказалось, что у ПФУ действительно возникла проблема с работой сайта.
«По техническим причинам информационная страница веб-портала Пенсионного фонда Украины временно не работает. Приносим свои извинения за неудобства», - ответили на жалобу в Пенсионном фонде.
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Кроме того в Пенсионном фонде напомнили номера телефонов Контакт-центра, по которым можно задать все вопросы относительно пенсий.
"С понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 14:00,
воскресенье – выходной. Номера телефонов Контакт-центра: 0-800-503-753; 044-281-08-70;
044-281-08-71", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Пенсионном Фонде также предупредили о важных изменениях.
Также сообщалось, что пенсионеров ждет повышение выплат в июле.
В Пенсионном Фонде также сообщали об изменениях после нового решения Верховной Рады.