В Украине новая волна кибератак через рассылку опасных файлов, злоумышленники используют темы штрафов от налоговой и ядерного терроризма.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупредила о новой кибератаке на объекты критической инфраструктуры Украины.

Так, специалисты обнаружили распространение электронных писем якобы от имени «Государственной налоговой службы Украины» с темой «Сообщение о неуплате налога». В них содержится архив «НакладенняШтрафнихСанкцій. zip» с одноименным docx документом. Открытие файла приведет к загрузке вредоносной программы Cobalt Strike Beacon.

Также сообщается, что еще одна кибератака осуществлялась с помощью распространения вредоносного документа с названием «Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf», открытие которого приводит к загрузке и запуску вредоносной программы CredoMap.

Ранее CERT-UA получила информацию о массовой рассылке электронных писем, в частности, среди медийных организаций Украины (радиостанции, газеты, новостные агентства и другие) с темой "СПИСОК ссылок на интерактивные карты". В приложении письмо содержало документ, которое приводило к загрузке вредоносной программы CrescentImp.

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