В Пенсионном фонде дали подробное объяснение, как украинцам получить помощь на похороны.
Так, в случае смерти пенсионера пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего тем лицам, которые обеспечили похороны. Если умерший был "военным" пенсионером, то ответственному за погребение выплачивается пособие в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
В ПФУ уточнили, что пособие на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера осуществлено за счет государства.
Для получения денежной помощи необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и представить ряд документов:
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Денег больше не ждите: с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев
В Украине начал действовать жесткий закон относительно россиян: что изменилось с 1 июля
Враг бросил все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска: как изменилась ситуация
ВСУ полностью освободили от оккупантов еще одну область: "Поздравляю!"
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- заявление о выплате пособия на погребение;
- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справку о смерти пенсионера.
"Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или иной документ, легализованный в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ПФУ.
Срок обращения за получением денежного пособия на погребение пенсионера не ограничивается.
Напомним, с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев.
Как сообщала Politeka, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.
Также Politeka писала о новом перерасчете пенсий.