Срок обращения за получением денежной помощи не ограничивается.

В Пенсионном фонде дали подробное объяснение, как украинцам получить помощь на похороны.

Так, в случае смерти пенсионера пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего тем лицам, которые обеспечили похороны. Если умерший был "военным" пенсионером, то ответственному за погребение выплачивается пособие в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В ПФУ уточнили, что пособие на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера осуществлено за счет государства.

Для получения денежной помощи необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и представить ряд документов:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

заявление о выплате пособия на погребение;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справку о смерти пенсионера.

"Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель предоставляет свидетельство о смерти или иной документ, легализованный в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ПФУ.

Срок обращения за получением денежного пособия на погребение пенсионера не ограничивается.

Напомним, с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев.

Как сообщала Politeka, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.

Также Politeka писала о новом перерасчете пенсий.