Украинцы смогут оформлять разрешение на выезд ребенка за границу при помощи приложения «Дія».

Об этом сообщили в телеграм-канале Государственной пограничной службы.

Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой на этой неделе. Он поможет упростить выезд одного из родителей с несовершеннолетним ребенком за границу.

Теперь разрешение на выезд ребенка в возрасте до 16 лет можно будет оформлять прямо в приложении. До этого для пересечения границы с ребенком одному из родителей приходилось оформлять нотариально заверенное письменное согласие второго.

Ранее также стало известно, что правительство планирует сделать доступными нотариальные услуги через приложение «Дія». Первой доступной услугой будет проверка документом. Для того, чтобы узнать подлинность документа, необходимо будет проверить QR-код.

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что работают над урегулированием технической стороны вопроса.

Кроме того, в ближайшее время в «Дие» могут начать отображаться сведения, содержащиеся в документах о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном, профессиональном высшем и высшем образовании украинцев

Напомним, в приложении «Дія» появятся новые документы: в министерстве предупредили, что нужно знать украинцам.

Как сообщала Politeka, украинцам напомнили о полезной функции в "Дії".

Также Politeka писала, что до 3000 гривен, украинцы снова могут оформить дополнительные выплаты.