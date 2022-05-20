Об этом сообщили на официальном сайте Минреинтеграции.
Отныне украинцы снова могут онлайн оформить справку внутренне перемещенного лица, а также социальные выплаты на себя и своих детей.
Услуга доступна для граждан, которые переместились с временно оккупированной территорий АР Крым и г. Севастополя, а также с территорий общин, расположенных в районе проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации.
Следует заметить, что перечень таких общин утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий при согласовании с Министерством обороны Украины.
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Отметим, что помощь на проживание для этих категорий внутренне перемещенных лиц предоставляется в размере: для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен; для других лиц – 2 000 гривен.
Срок зачисления средств зависит от того, когда "Ощадбанк" перечислит их в ваш банк. Напомним, что Дія является только техническим администратором услуги.
Напомним, Зеленский заговорил о пересмотре зарплат и финальной стадии войны.
Также сообщалось, что у злостных нарушителей правил парковки будут изымать автомобили для нужд ВСУ .
Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского честно ответили, почему военное положение продлят именно на 3 месяца.