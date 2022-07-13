Более 1,1 миллионов украинцев получили дополнительные к государственным денежные выплаты от международных организаций.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила об отчетах от международных организаций, с которыми были заключены меморандумы о дополнительных к государственным денежных выплатах пострадавшим от войны.

Такие дополнительные выплаты осуществляют сами международные организации: средства не проходят через счета Минсоцполитики, а направляются непосредственно человеку.

"Больше всего выплатила Всемирная продовольственная программа ООН. От нее средства получили более 670 тысяч человек. Миссия Международного Комитета Красного Креста и Общество Красного Креста Украины выплатили помощь почти 180 тысячам человек. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев осуществило выплаты 167 тысячам. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выплатил пособие 84 тысячам человек", - сообщила Лазебная.

Согласно меморандумам, заключенным с агентствами ООН и другими международными организациями, было привлечено более 10 миллиардов гривен для выплаты пособий более 2 миллионам человек, пострадавших от войны.

Эти пособия выплачиваются в размере от 2200 до 2500 гривен в течение 1-3 месяцев. Они дополнительны к государственным и их выплата не зависит от получения какого-либо вида государственной социальной помощи. Также эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц и не учитываются при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов соцпомощи.

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