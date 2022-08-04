Около 300 тысяч пенсионеров на оккупированных территориях получали свою пенсию через Укрпочту.

Теперь украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях и ранее получали социальные выплаты через «Укрпочту», смогут получить их только через другие возможные счета.

Средства будут перечисляться в Ощадбанк, где деньги будут находиться 30 дней. Если человек не может забрать выплату, тогда деньги будут отправляться на все возможные счета, которые получатель когда-то открывал.

Отметим, с 1 августа «Укрпочта» прекратила работу своих отделений на неподконтрольных Украине территориях из-за опасности со стороны оккупантов.

Пенсионный фонд Украины также проинформировал что по состоянию на 3 августа на пенсионные выплаты направлено 10,9 млрд грн, в том числе 2,3 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 8,6 млрд грн - через уполномоченные банки.

Ранее в ПФУ также рассказали, что участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются: повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность, целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн, а также ежемесячное государственное адресное пособие в размере, недостающем до минимальной пенсионной выплаты.

Напомним, ранее сообщалось о доступной ипотеке – с какого числа, на каких условиях и кто из украинцев может рассчитывать.

Также сообщалось о новых правилах НБУ.

Кроме того, Politeka.net писала об еще одной компенсации, которую можно будет получить от государства.