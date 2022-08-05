К четырем финансовым компаниям, осуществляющим торговлю валютными ценностями, применены меры в виде аннулирования лицензий, а к двум – штрафы и оговорки.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Нацбанка.

Так, аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства ООО "ФК "КОНСТАНТА М", ООО "ДСД ФИНАНС", ООО "24 ОНЛАЙН", ООО "ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ".

В НБУ отметили, что эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Две компании – ООО «ФК «ФИНОФИС» и ООО «24 ОНЛАЙН» – оштрафованы.

«Размер штрафа составляет 151 000 грн к каждому учреждению», - сообщили в НБУ.

В целом по состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.

В Нацбанке также напомнили, что в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют).

Так, кроме прочего, было запрещено информировать об установленных курсах купли и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное внимание какими-либо цифровыми значениями или символами.

Комментируя жесткое решение НБУ по аннулированию лицензий, пользователи соцсетей предполагают, что таким образом регулятор только загонит «валютчиков» в тень.

«ДСД ФИНАНС классная контора была, жаль», «Привет, черный рынок», «Они никуда не денутся, только перестанут платить налоги и уйдут в тень», – пишут пользователи соцсетей в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось об обвал зарплат в Украине - кто больше всего потерял доходы из-за войны.

Также сообщалось о жестком решении НБУ относительно курса валют.

Кроме того, Politeka.net писала, что в НБУ объяснили, что будет с ценами после повышения курса доллара.