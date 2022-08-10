в пресс-службе ПФУ сообщили, что пенсия по инвалидности лицам, уволенным с военной службы в соответствии с Законом Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" назначается в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Лицам с инвалидностью в результате войны – пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного довольствия;

II група – 80 %;

III група – 60 %.

При этом другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного довольствия;

II група – 60 %;

III група – 40 %.

Ранее в ПФУ также рассказали, что участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Напомним, также сообщалось, что Нацбанк упростил ряд ограничений.

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