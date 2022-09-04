Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким прославился на всю Украину после начала полномасштабного вторжения рф. Каждый день он записывал видеообращение к украинцам, в которых очень оптимистично рассказывал о текущей ситуации.

41-летний политик уже давно женат. Вместе с женой Юлией Ким политик воспитывает троих детей: двух дочерей – Евгению и Александру, а также сына, которого зовут Руслан.

В этот раз на своей странице в Instagram Виталий Ким разместил трогательное фото с семьей и поделился радостной новостью: он впервые за полгода встретился с собственными детьми.

"Выходной с семьей - бесценно!!! 6 месяцев не видел своих детей", - признается глава ОВА.

Поклонники политика в комментариях восхищаются дружной семьей: "Рада за вас! 💙💛 здоровья и удачи вам. Прекрасная семья 😍", "Какая хорошая семья, жена и детки!!! Дай Бог здоровья вам всем!!! Пусть вас Бог Бережет", "Какая хорошая семья! скорее бы все семьи воссоединялись!", Супер, это самое ценное, что есть у человека. Опора и сила", "Надежный тыл!❤️".

Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.

Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра.