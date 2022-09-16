Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о средней заработной плате в Украине в разных отраслях.

Информация предоставлена ​​по данным налоговой отчетности за второй квартал 2022 года. Соответствующую инфографику опубликовала пресс-служба ПФУ.

Так, самая большая зарплата, с которой уплачены страховые взносы, была в секторе "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование", где она выросла по сравнению с декабрем 2021 года аж на 59,6%, до 30 257 гривен.

В секторе "Финансовая и страховая деятельность" за этот период средняя зарплата упала на 9,2% до 24 629 гривен.

В отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплата упала на 3% до 20 140 гривен.

Резко выросли зарплаты в сферах "Снабжение электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" (до 28156 грн), а также "Добывающая промышленность и разработка карьеров" (до 21764 грн).

В сфере образования средняя зарплата зафиксирована на уровне 15164 грн, здравоохранения и оказания соцпомощи - 13838, перерабатывающей промышленности - 14182, транспорта, складской деятельности, почтовых и курьерских услуг - 14975 гривен, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 13269, админобслуживания - 11235, оптовой и розничной торговли, ремонта авто - 12027, строительства - 11654 гривен.

Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные о зарплатах в Украине. Поэтому с сейчас информация от ПФУ – это единственные доступные официальные данные по состоянию на 2022 год.

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