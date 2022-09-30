Просмотр и уплата штрафов автофиксации снова доступны в Сервисе государственных услуг "Дия".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в сервисе Дия. Отмечается, что до этого момента услуга была недоступна из соображений безопасности.

«Государственные реестры определенное время были отключены, сейчас работа реестров возобновлена», – объяснили в «Дие».

Подчеркивается, что в Дия можно посмотреть историю штрафов даже за период, когда услуга была недоступна.

«Обязательно проверьте, нет ли у вас неуплаченных штрафов», – призвали в Сервисе.

Кроме того, подчеркивается, что если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, то нарушитель может о нем даже не знать. Но это чревато серьезными последствиями.

Так, неуплата штрафа приведет к открытию исполнительного производства, из-за которого могут наложить арест на банковские счета, не выпустить за границу и т.д.

Новые штрафы можно узнать благодаря push-уведомлениям в Дие, а оплатить их удастся всего за несколько кликов.

"Вы сможете просмотреть детали и уплатить штраф через Apple Pay, Google Pay или по банковским реквизитам", - говорится в сообщении Дии.

Напомним, ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, сейчас она покрывает 67% абонентов.

Также напомним, что ПриватБанк запустил новую функцию.

Кроме того, сообщалось, что Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.