Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в сервисе Дия. Отмечается, что до этого момента услуга была недоступна из соображений безопасности.
«Государственные реестры определенное время были отключены, сейчас работа реестров возобновлена», – объяснили в «Дие».
Подчеркивается, что в Дия можно посмотреть историю штрафов даже за период, когда услуга была недоступна.
«Обязательно проверьте, нет ли у вас неуплаченных штрафов», – призвали в Сервисе.
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Кроме того, подчеркивается, что если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, то нарушитель может о нем даже не знать. Но это чревато серьезными последствиями.
Так, неуплата штрафа приведет к открытию исполнительного производства, из-за которого могут наложить арест на банковские счета, не выпустить за границу и т.д.
Новые штрафы можно узнать благодаря push-уведомлениям в Дие, а оплатить их удастся всего за несколько кликов.
"Вы сможете просмотреть детали и уплатить штраф через Apple Pay, Google Pay или по банковским реквизитам", - говорится в сообщении Дии.
Напомним, ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, сейчас она покрывает 67% абонентов.
Также напомним, что ПриватБанк запустил новую функцию.
Кроме того, сообщалось, что Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.