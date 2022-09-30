Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, уже с октября Фонд будет производить выплату назначенных органами социальной защиты населения жилищных субсидий и льгот. Выплаты будут производиться независимо от того, является ли субсидиант или льготник пенсионером или нет.

В ПФУ объяснили, что до 1 декабря 2022 г. порядок обращения за назначением субсидий и сам механизм назначения жилищных субсидий и льгот не меняется. Все данные для выплат поступят в Фонд в электронном виде.

Прием документов от граждан и назначение выплат в октябре-ноябре продолжают осуществлять органы социальной защиты населения.

Начиная с 1 декабря 2022 года, обращаться за оформлением жилищных субсидий и льгот нужно будет в органы Пенсионного фонда Украины, работающие по принципу экстерриториальности. То есть подавать заявления можно в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места жительства.

Такой порядок назначения и выплаты жилищных субсидий и льгот населению предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины от 16.09.2022 № 1041 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины" .

Напомним, ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, сейчас она покрывает 67% абонентов.

Также напомним, что ПриватБанк запустил новую функцию.

Кроме того, сообщалось, что Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.