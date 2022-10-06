Инфляция в Украине продолжает ускоряться, а на наличном валютном рынке в сентябре усилились колебания курса.

Об этом сообщается в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

По оценкам Нацбанка, инфляция в Украине ускорилась до 24,4% г/г в сентябре. Основные причины: последствия войны и оккупация части территории страны. Еще один фактор: дальнейший перенос на цены июльской корректировки курса гривны к доллару США, который был необходим для сохранения устойчивости экономики Украины.

В мире же инфляцию больше всего подпитывают все еще высокие цены на энергоносители, которые, однако, начали понемногу снижаться из-за ослабления экономической активности.

Колебания курса валют в сентябре, по данным НБУ, были вызваны преимущественно психологическими факторами.

"Кусовые колебания на наличном валютном рынке в течение сентября в основном были вызваны реакцией на агрессивные заявления и террористические действия рф в условиях сохранения нехватки наличных валютных средств в кассах отдельных банков", - сообщают эксперты.

В то же время, значительно возросли спрос на валюту и со стороны предприятий, выполняющих мобилизационные задачи, и покупка банками в валютную позицию. Последнее связано с большими объемами перечисления валюты международным платежным системам и увеличением разницы между наличным и официальным курсами.

Напомним, ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, сейчас она покрывает 67% абонентов.

Также напомним, что ПриватБанк запустил новую функцию.

Кроме того, сообщалось, что Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.