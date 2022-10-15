Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.
Доходная часть бюджета определена в сумме 594,2 млрд. грн. Расходы бюджета предусмотрены также в сумме 594,2 млн грн и учитывают:
перерасчеты пенсионных выплат, проведенные в 2022 году (индексацию пенсий, перерасчеты, связанные с повышением прожиточного минимума и минимальной заработной платы, в связи с принятыми законодательными и другими нормативно-правовыми
актами);
перерасчеты, которые состоятся в декабре текущего года (в связи с повышением прожиточного минимума, установлением доплаты до 2500 грн лицам до 70 лет, изменениями в исчислении
пенсий по инвалидности лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).
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В расходах утвержденного бюджета за счет средств Госбюджета Украины предусмотрено 0,360 млрд грн на погашение задолженности по пенсионным выплатам (ежемесячного пожизненного денежного содержания) по решениям суда и 0,150 млрд грн – на выплату пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления ВПЛ и лицам, которые отказались от справки о взятии на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории.
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