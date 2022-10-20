Напомним, 20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.
Враг разрушил генерирующие объекты энергетики.
Поэтому, начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией.
"Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям", - подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
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В свою очередь, в НЭК «Укрэнерго» предупредили, что сегодня с 7.00 до 22.00, в Украине могут быть применены меры ограничения потребления.
"Когда отключат именно вашу улицу, определяет оператор распределительных сетей (облэнерго)", - подчеркнули в Укрэнерго.
Украинцам также подсказали, какие электропримеры следует выключить 20 октября. Так, следует отказаться от использования стиральной машины, электрочайника, микроволновки, электроплиты, утюга, бойлера, холодильника, роутера, электрообогревателя и других электроприборов, «пользование которыми можно ограничить на один день».
Предпринимателей просят выключить подсветку прилавков и стендов, телевизоры и вывески, крупногабаритные приборы, строительные приборы.
Также будет отключено уличное освещение. Кроме того, в городах Украины будет скорректирована работа транспорта. Так, 20 октября в Киеве в целях экономии электроэнергии на большинство маршрутов троллейбусов выйдут автобусы.
В Сумской области не будет работать электротранспорт и уличное освещение. Кроме того, по всей области с 7 до 23 часов отключат водоснабжение. Власти области призвали людей запастись водой так, чтобы ее хватило на целый день. Производственные предприятия, рестораны и кафе просят сделать 20 октября санитарный/выходной день или максимально ограничить потребление электроэнергии.
В Николаеве и области тоже не будет работать электротранспорт.
Об этом сообщил глава ОВА Ким.
"Чтобы не было отключений в области и в целом по Украине, необходимо всем вместе меньше потреблять энергию. Я связался с мэрами городов - не будет работать электротранспорт, предприятия, освещение магазинов", - отметил он.
Вцелом ограничения коснутся все области Украины.
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