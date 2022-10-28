Инфляция в этом году ускорится до 30%, основными факторами ее роста будут последствия войны, среди которых разрушение производств и нарушение цепей снабжения.

Об этом говорится в отчете Национального банка за октябрь текущего года. В следующем году аналитики ожидают, что инфляция замедлится до 21%, а уже в 2024 году – будет ниже 10%.

Этому будут способствовать постепенное налаживание логистики и производства, уменьшение мировой инфляции, сохранение учетной ставки на высоком уровне и экономическая политика государства с отказом от эмиссионного финансирования дефицита бюджета в следующем году.

"Последствия войны будут ограничивать восстановление, поэтому в 2023-2024 годах темпы роста ВВП будут составлять около 4-5% в год", - говорится в отчете.

Также в НБУ подчеркивают, что безработица в этом году составит почти 30%. А в последующие годы, несмотря на ожидаемое восстановление экономики и оживление спроса на рабочую силу, безработица будет оставаться выше своего естественного уровня.

Что же касается номинальных зарплат, то в этом году, по данным НБУ, они снизятся на 12-13%, а в реальном измерении (т.е. с вычетом инфляции) – на четверть, учитывая снижение финансовой устойчивости.

В следующем году номинальные зарплаты вырастут почти на треть и превысят довоенный уровень, а в 2024 году – еще на 28%.

«Однако повышение зарплат в реальном измерении будет достаточно медленным, учитывая высокую инфляцию и ниже довоенной производительность», - добавляют в НБУ.

Ключевым риском прогноза Нацбанка является более длительный срок полномасштабной войны. Так, в случае реализации такого сценария в 2023-2024 годах темпы роста ВВП будут слабыми – около 2-3% в год, а полноценное восстановление экономики начнется только с середины 2024 года.

Замедление инфляции в следующем году будет быстрее по сравнению с базовым прогнозом (до 13,4%) из-за подавленного потребительского спроса и продления моратория по повышению тарифов на коммунальные услуги. В то же время, в 2024 году инфляция резко ускорится из-за существенного увеличения административных цен вследствие завершения действия моратория.

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