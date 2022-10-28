Оборот наличной гривны в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Нацбанке, анализируя оборот наличных денег за последние 9 месяцев.

Так, объем поступлений наличных денег в касс банков за этот период составил 1 572,4 млрд грн и уменьшился на 14% по сравнению с прошлым годом. Выдачи наличных из касс банков в январе – сентябре 2022 года составили 1 616,2 млрд грн, что на 13% меньше по сравнению с соответствующим периодом этого года.

Это, объясняют в НБУ, это обусловлено влиянием войны.

В то же время, уверяют банкиры, за девять месяцев не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных средств из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.

Следовательно, тройка самых популярных кассовых операций по выдаче наличных (% от общего объема расходов) это по операциям клиентов с использованием платежных карт – 82,4%, для приобретения иностранной валюты у клиентов – 4,1%, для подкрепления операторов почтовой связи – 5 ,3%.

Как и раньше, отмечают в НБУ, крупнейшими источниками поступлений наличных денег в касс банков стали операции клиентов с использованием платежных карт – 36,5%, торговая выручка – 31,9% и выручка от всех видов услуг – 15,4%.

Добавим, по базовому прогнозу НБУ до конца года ВВП сократится на треть и вернется к умеренному росту уже в 2023 году.

Инфляция в этом году ускорится до 30% прежде всего из-за последствий войны, а затем будет замедляться. Так, в следующем году ожидается, что она будет около 21%, а в 2024 году - ниже 10%.

Но в случае длительного срока войны восстановление экономики замедлится, инфляция дольше будет возвращаться к цели.

Также сообщалось, когда зарплаты украинцев станут выше, чем были до войны.

Кроме того, Politeka.net писала об "Армии восстановления", в которую примут безработных украинцев.

Также напомним, что тысячам украинцев помогут пережить зиму – что можно получить бесплатно.