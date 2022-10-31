В Украине на конец текущего года уровень безработицы будет составлять 30%, такой прогноз дает Минэкономики.

Так, по официальным данным, с начала военных действий с 24 февраля статус безработного получили более 400 тысяч граждан. Более 200 тысяч зарегистрированных безработных украинцев получают пособие по безработице.

В свою очередь, в НБУ ожидают, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12–13%, а в реальном измерении (с вычетом инфляции) – на четверть. Также в Нацбанке отметили, что уже в 2023-м году зарплаты «возрастут почти на треть и превысят довоенный уровень, а в 2024 году – еще на 28%». Тем не менее, повышение зарплат в реальном измерении будет «достаточно медленным, учитывая высокую инфляцию и ниже довоенной производительность».

Тем временем в стране была создана еще одна армия. Кроме защищающей страну на фронте, есть еще «Армия восстановления». К ней могут присоединиться люди, которые по разным причинам остались без работы.

За работу будут платить суммы в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн), что в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице.

С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры, а организатором должно быть военное командование совместно с ОВА самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти.

К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Что касается характера робот, то это могут быть те, которые носят оборонный характер, работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

В частности, это может быть укрепление дамб, заготовка дров для военных и населения, обустройство и укрепление блокпостов, вырубка деревьев для формирования окопов, разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий, обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие, оказание помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста, ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы и т.д.

На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.

Напомним, также сообщалось, сколько еще придется экономить электроэнергию.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы отказываются от наличных денег.

Также Politeka.net сообщала, что цены на овощи упали, но это еще не предел.