Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Нацбанку, аналізуючи оборот готівки за останніх 9 місяців.

Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 1 572,4 млрд грн та зменшився на 14% порівняно з минулим роком. Видачі готівки з кас банків у січні – вересні 2022 року становили 1 616,2 млрд грн, що на 13% менше порівняно з відповідним періодом цього року.

Це, пояснюють в НБУ, це зумовлено впливом війни.

Водночас, запевняють банкіри, за дев’ять місяців не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

Отже трійка найпопулярніших касових операцій із видачі готівки (% від загального обсягу видатків) це за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 82,4%, для придбання іноземної валюти у клієнтів – 4,1%, для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,3%.

Як і раніше, зазначають в НБУ, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали операції клієнтів із використанням платіжних карток – 36,5%, торговельна виручка – 31,9% і виручка від усіх видів послуг – 15,4%.

Додамо, на базовим прогнозом НБУ, до кінця року ВВП скоротиться на третину та повернеться до помірного зростання вже у 2023 році.

Інфляція цього року прискориться до 30% насамперед через наслідки війни, а потім сповільнюватиметься. Так, в наступному році очікується, що до близько 21%, а у 2024 році – нижче 10%.

Але у разі у разі тривалішого терміну війни відновлення економіки сповільниться, інфляція довше повертатиметься до цілі.

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